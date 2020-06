Vedeli ste, že medzinárodné obchodné právo sa rozvíjalo už v Staroveku ?

Medzinárodné obchodné právo sa formovalo už v staroveku prostredníctvom zmlúv o neporušiteľnosti hraníc, mierové zmluvy, predovšetkým aj spojenecké zmluvy, zmluvy o neútočení alebo aj zmluvy o extradícii.

Keďže mám rada históriu a posledná skúška v tomto semestri ma inšpirovala, rozhodla som sa písať práve o medzinárodnom obchodnom práve. Kedysi mi v spojení právo a história neprišlo nič zaujímavého. Vždy som si predstavovala len samé roky, paragrafy a uznesenia… Ale je zrejmé, že do čoho sa človek do hĺbky nepozrie, nebude ho to viac zaujímať a nebude o tom nič viac vedieť. Nikdy nebudem tvrdiť, že ma samotné právo niekedy bavilo alebo že v budúcnosti bude baviť. Ani netvrdím, že som teraz expert a špecialista na právo samotné. Avšak nehľadiac na paragrafy a šesť riadkové definície, tak v medzinárodnom obchodnom práve ako neznalý študent, ktorý hľadá stále nové informácie a inšpiráciu na vzdelanie som našla pochopenie pre veľa zaujímavých vecí a aj zákonov, ktoré by som už sama mala ovládať.

Chcem sa zamerať predovšetkým na históriu práve preto, že mi to príde ako niečo zaujímavého a náučného. Nechcem teraz len interpretovať paragrafy a články, ktoré nás upozorňujú napríklad na diskriminačné poplatky a dane udelené medzi členskými štátmi, ale aj na tie, ktoré sa týkajú tretích krajín. Uznávam, že aj to je nesmierne dôležité, avšak o tom možno nabudúce.

Vrátim sa k tej histórii kde sa medzinárodné obchodné právo formovalo už v staroveku prostredníctvom zmlúv o neporušiteľnosti hraníc, mierové zmluvy, predovšetkým aj spojenecké zmluvy, zmluvy o neútočení alebo aj zmluvy o extradícii. Vstarovekom Gréckuto bol práve inštitútproxéna, kedy môžeme hovoriť aj o počiatkoch diplomacie v starovekom Grécku. Pred týmto inštitútom to fungovalo tak, že sa poslovia zdržiavali v cudzom meste dlhší čas a pozorovali aktuálny politický vývoj. Napokon zriadenie funkcie proxéna, ktorá ochraňovala cudzincov (poslov), ktorého menoval cudzí štát pozostávajúcich z domácich občanov a v domácom štáte boli priznávané určité práva. Pri spojeneckých zmluvách sa podieľali ajRimania,ktorí poznali už právoius gentium, ktoré používajú všetky národy ľudstva. Zius gentium sa neskôr staloius inter gentes, ktoré bolo ako medzinárodné právo, ktoré súčasťou je práve aj medzinárodné obchodné právo. Taktiež ako prví uznali rovnosť suverénnych štátov (avšak z historického hľadiska uzatvárali neoprávnené zmluvy z pozície sily, ovládnutie sveta jedným národom, tzv.Pax Romana)

Medzinárodné obchodné právo sa vyvíjalo samozrejme aj v iných krajinách ako najmä vIndii, v Číne, na Strednom východe, v Egypte a už spomínanomGréckua vRíme. V rámci medzinárodného práva týchto krajín sa rozvíjali už spomenuté zmluvy, napríklad ako prvá o neporušiteľnosti hraníc alebo aj mierová zmluva medzi blízkovýchodnými štátmi. Ako prvá spojenecká zmluva bola medzi Babylonom a Elamom. Zmluva, ktorá nebola nikdy porušená - mierová zmluva medzi Egyptom a Chetiti (tu sa hovorí o prvom prenose obyčají do textu zmluvy). Zaujímavou zmluvou je zmluva o priateľstve medzi Rímom a Egyptom, kde sú zmluvy sprevádzané systémom božských alebo svetských záruk. V 2. Storočí p.n.l. vznikajú prvé písané zákony v Indii, ktoré určovali pravidlá o posloch alebo o vedení vojny.

Zaujímavosť, ktorú by som rada spomenula jeChammurapiho zákonník(Babylon), ktorý je možno považovať tiež ako za jeden z prvých zákonníkov. Je to vlastne zbierka ustanovení, ktoré dal vytesať Chammu-rabi na 2,25 m vysokú stélu z čierneho dioritu. Zákoník je písaný klínovým písmom. Obsahuje 282 článkov týkajúcich sa rodiny, súkromného vlastníctva a majetku, cien a miezd, pôžičiek, zločinov, rieši spoločenské vrstvy a predovšetkým aj obchod.

Vstarovekom Egypteby som nehovorila len o uzatváraní zmlúv, ale skôr o spôsobu obchodovania. Bolo dovolené obchodovať s hnuteľnými aj nehnuteľnými vecami, spočiatku platila naturálna výmena, neskôr platili železnými kotúčmi a až za vlády Ptolemaiovcov sa platilo peniazmi. Egypťania poznali už medzinárodný obchod v nerastných surovinách a ich dovozu. Taktiež sa vyvíjal obchod medzi remeselníkmi a poľnohospodármi.

Myslím, že niekedy nie je na škodu pozrieť sa viac do minulosti a prečítať si niečo z histórie. Samozrejme je to veľmi skrátené, keby sa chcem tomu venovať podrobne myslím, že by som za tým strávila viac než jeden deň.